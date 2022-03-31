Новосибирск, , 15:14 — REGNUM В мае 2022 года пройдут два концерта рэпера Моргенштерна. Об этом 31 марта пишет «Канобу».

Моргенштерн Цитата из видео на YouTube

Выступления музыканта пройдут в Новосибирске и Красноярске. Как отмечает издание, эти концерты были перенесены с сентября 2021 года.

Добавим, что в ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России. Это произошло после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками через соцсети.

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