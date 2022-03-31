Симферополь, , 14:37 — REGNUM Республика Крым получит 1,5 млрд рублей на ремонт многоквартирных жилых домов, пострадавших из-за наводнений летом 2021 года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 31 марта в телеграм-канале.

Затопленные улицы Керчи Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин на сегодняшнем заседании правительства сообщил о выделении 1,5 млрд рублей на ремонт более 260 многоквартирных домов, пострадавших в результате ЧС на территории Республики Крым в 2021 году», — написал Аксёнов.

Деньги направят на ремонт домов в Ялте, Керчи, Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Крыму произошло несколько наводнений. Была повреждена инфраструктура, тысячи людей лишились имущества и жилья.