Кемерово, 31 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Москве по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва прошла встреча с землячеством. Присутствующие на ней выразили свою поддержку спецоперации России и выступили с обращением. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Огромная тревога и осознанная ответственность за судьбу мира, за жизнь на нашей родной земле заставляет нас обратиться к вам, жители Кузбасса, регионов Сибири, и всего мира России о необходимости сплочения и единства в непростые для нас дни, — говорится в обращении. — Восемь лет на территории Донецкой и Луганской Народных Республик гремят взрывы. Восемь лет их жители подвергаются настоящему геноциду. Руководство Украины вынашивает агрессивные планы, реализация которых может привести к страшным и непоправимым последствиям для всей планеты. Финансируемые Западом разработки запрещённого во всем мире биологического оружия для применения на территории России, заявления о производстве ядерного вооружения — всё это прямая и главное — реальная угроза нашей стране».

Отмечается также, что в условиях нарастающей агрессии руководство России приняло «вынужденное, очень тяжёлое, но единственно верное решение — оборонять и сохранять своих людей, свою культуру, свой язык».