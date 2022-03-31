Кабул, , 14:35 — REGNUM После того, как кинотеатры в Афганистане были закрыты после падения прежнего афганского правительства, семь месяцев спустя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь открыли крупнейший кинотеатр страны. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Афганистан

Кинотеатр «Ариана» в Кабуле, который был закрыт одновременно с падением прежнего афганского правительства, был вновь открыт талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спустя семь месяцев. На церемонии открытия присутствовали артисты и некоторые представители радикалов.

«Кино не противоречит религии, и мы должны использовать потенциал этого искусства для пропаганды ислама и прогресса Афганистана», — сказал доктор Лабиб, глава отдела искусств Афганского радио и телевидения на фестивале короткометражного кино.

Он заявил, что искусство кино может быть использовано для пропаганды ислама, и вопрос об исламском кино стоит на повестке дня нынешнего правительства, и в связи с этим был проведен первый фестиваль короткометражных фильмов под названием «Новое видение» для изучения исламского кино.