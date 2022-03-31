Симферополь, 31 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала на территории Крыма мужчину, пытавшегося уехать на Украину. Об этом 31 марта сообщили в управлении ведомства по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По информации ФСБ, гражданин России 1971 года рождения сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он пытался покинуть территорию страны и попасть на Украину, но был задержан в марте 2022 года.

Отмечается, что задержанный находился в постоянном контакте с сотрудниками СБУ. Он намеревался совершить действия, несущие ущерб безопасности России.