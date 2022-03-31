Казань, , 14:46 — REGNUM В Татарии количество осадков в начале апреля может приблизиться к месячной норме. Соответствующий прогноз составили региональные метеослужбы.

Дождь Алексей Яковлев

С 1 по 3 апреля в Татарии под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона ожидается существенное ухудшение погодных условий.

В пятницу-субботу, 1–2 апреля, пройдут умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега, в южных районах с дождем. Ночью и утром местами возможны гололедные отложения и туман. Видимость ухудшится до 500-1000 метров и менее. Температура воздух ночью составит —4…+3 °С, днем, 1 апреля, потеплеет до +5 °С, 2 апреля — до +7 градусов, на юге республике ожидается около 11 градусов тепла. На дорогах сильная гололедица, снежная каша, местами возможно образование снежных заносов.

В воскресенье, 3 апреля, в основном будут отмечаться осадки в виде дождя. Прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут около 0…+5 °С, днем потеплеет до +8…+13 °С.

Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится в начале следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пермском крае неделя (28 марта — 3 апреля) ожидается с изобилием мокрого снега и дождей. Согласно метеопрогнозу, на юге региона может выпасть месячная норма осадков.

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