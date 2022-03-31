Москва, , 14:33 — REGNUM Крым всё ещё не восстановился после наводнения летом 2021 года. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Летом прошлого года произошло наводнение в Крыму. Были повреждены дороги, стихия нанесла ущерб и многим зданиям, в том числе многоэтажным. Им, конечно, понадобится серьёзный, местами капитальный ремонт», — заявил Мишустин.

По его словам, в текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов.

«Буквально на прошлой неделе мы дополнительно выделили Крыму 520 млн рублей на восстановление повреждённых автодорог. А сегодня для проведения ремонта домов правительство направит более 1,5 млрд рублей. Эти средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта, Керчь, Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма», — указал он.