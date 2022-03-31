Москва, 31 марта 2022, 14:33 — REGNUM Российско-украинский переговорный процесс идет непросто, но он идет, позиция России продолжает оставаться четкой и внятной, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анна Федорова.
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События на Украине — часть большого противостояния США и России. Мнение
«При этом важно указать, что «первые ласточки», которые свидетельствуют о прогрессе переговоров, немедленно привели к укреплению рубля и росту на рынке акций. Но, тем не менее, расслабляться рано, потому что совершенно очевидно, что намерения Запада задушить, а при возможности — полностью уничтожить экономику России остается неизменным. И на эту тему очень показательно выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ослабление конфликта не является поводом для снятия санкций», — отметила эксперт.
«Сейчас мы имеем дело с тем, что развитие событий на Украине — это только часть большой общей картинки, которую можно описать, как противостояние между Россией и США по глобальным вопросам. И Украина в этой ситуации всего лишь инструмент, которым они действуют», — продолжила Анна Федорова.
«Что касается самих переговоров, то, надо отметить, что есть некоторые подвижки, в том плане, что Украинская сторона уже согласна с некоторыми ограничениями, требованиями Москвы. Я имею в виду отказ от вступления в НАТО, нейтральный внеблоковый статус, демилитаризацию и отказ от претензий на то, что когда-либо вернуть себе военным или другим путем Крым, ДНР и ЛНР. Но, тем не менее, еще рано говорить о том, что поставлена какая-нибудь хотя бы промежуточная точка. Процесс идет, будем смотреть, что будет дальше. Очень важно, что Россия демонстрирует абсолютную готовность к продолжению диалога», — завершила свой комментарий Анна Федорова.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.