Москва, 31 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Российско-украинский переговорный процесс идет непросто, но он идет, позиция России продолжает оставаться четкой и внятной, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анна Федорова.

Ольга Шклярова, ИА REGNUM Украина

«При этом важно указать, что «первые ласточки», которые свидетельствуют о прогрессе переговоров, немедленно привели к укреплению рубля и росту на рынке акций. Но, тем не менее, расслабляться рано, потому что совершенно очевидно, что намерения Запада задушить, а при возможности — полностью уничтожить экономику России остается неизменным. И на эту тему очень показательно выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что ослабление конфликта не является поводом для снятия санкций», — отметила эксперт.

«Сейчас мы имеем дело с тем, что развитие событий на Украине — это только часть большой общей картинки, которую можно описать, как противостояние между Россией и США по глобальным вопросам. И Украина в этой ситуации всего лишь инструмент, которым они действуют», — продолжила Анна Федорова.

«Что касается самих переговоров, то, надо отметить, что есть некоторые подвижки, в том плане, что Украинская сторона уже согласна с некоторыми ограничениями, требованиями Москвы. Я имею в виду отказ от вступления в НАТО, нейтральный внеблоковый статус, демилитаризацию и отказ от претензий на то, что когда-либо вернуть себе военным или другим путем Крым, ДНР и ЛНР. Но, тем не менее, еще рано говорить о том, что поставлена какая-нибудь хотя бы промежуточная точка. Процесс идет, будем смотреть, что будет дальше. Очень важно, что Россия демонстрирует абсолютную готовность к продолжению диалога», — завершила свой комментарий Анна Федорова.