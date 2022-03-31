Уфа, 31 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Экс-директора аграрно-технологического колледжа в Башкирии заподозрили в хищении денежных средств учреждения. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Pixabay.com Суд

По версии следствия, в Илишевском районе с 2015 по 2017 год фигурант уголовного дела проигнорировал дополнительное соглашение к заключенному с ним министерством образования и науки Башкирии трудовому договору, согласно которому ему был уменьшен персональный повышающий коэффициент, тем самым снижена зарплата, дал указание главному бухгалтеру учреждения производить начисление ему вознаграждения за труд в прежнем объеме.

В материалах дела указано, что всего за три года фигуранту уголовного дела было необоснованно начислено свыше 275 тысяч рублей.

Следователи считают, что помимо этого, в 2019 году фигурант уголовного дела заключил два договора на общую сумму 292 тысяч рублей с фирмой на проведение ремонта канализации и водоснабжения, при этом он знал, что эти работы ранее уже были выполнены в полном объеме другим подрядчиком.

«В последующем, подозреваемый, вмешавшись в деятельность подрядной организации, в одностороннем порядке изменил условия договоров, отказавшись от исполнения работ, подписал акты выполненных работ, обязав подписать их также и директора подрядчика, а затем дал указание бухгалтерии колледжа произвести с ним расчет. После оплаты услуг подозреваемый потребовал от директора подрядной организации вернуть денежные средства, которые затем похитил и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам в отношении экс-директора Башкирского аграрно-технологического колледжа было возбуждено семь уголовных дел по признакам мошенничества, присвоения, служебного подлога, а также воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Расследование дел продолжается.

Сообщается, что ранее в отношении экс-директора и пятерых экс-сотрудников бухгалтерии колледжа были возбуждены три уголовных дела по признакам хищения бюджетных средств на общую сумму свыше 23 млн рублей, выделенных в качестве стипендий и социальных выплат для учащихся детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей. Сейчас эти дела рассматриваются в суде.