* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 31 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на третьей встрече стран-соседей Афганистана, проходящей в Китае, что существуют опасения по поводу деятельности в Афганистане различных террористических групп, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что расширение масштабов деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не вызывает сомнений.

«Необходимы коллективные действия стран региона для борьбы с терроризмом», — заявил Абдуллахиан.

Министр иностранных дел Ирана предложил создать специальные агентства в рамках существующих структур или независимый орган для координации контртеррористической политики стран-соседей Афганистана для облегчения коллективных действий и обмена информацией.

Критикуя отношение США к афганской проблеме, Абдуллахиан подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают придерживаться неконструктивного подхода к Афганистану.

Министр заявил, что главное политическое обещание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировать инклюзивное правительство с участием всех афганских этносов до сих пор не выполнено. Он призвал правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринять более практические шаги.

Хосейн Амир Абдоллахиан сказал, что отчёты ООН показывают, что более половины населения Афганистана, включая женщин и детей, нуждаются в помощи и не могут удовлетворить свои основные потребности.

Он призвал все страны, особенно соседние, помочь народу Афганистана, не затрагивая политических и правовых вопросов.

Иранский министр подчеркнул, что все страны должны приложить максимум усилий для высвобождением активов Афганистана, что будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации.