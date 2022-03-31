Ташкент, , 14:29 — REGNUM В Узбекистане работникам системы здравоохранения разрешили носить хиджаб и другие культовые одеяния. Об этом 31 марта сообщает Подробно.уз.

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Министр здравоохранения страны Бекзот Мусаев уже подписал приказ, которым снял запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяниях медицинскими работниками. Этот запрет был введен в 2016 году.

В публикации отмечается, что в июле прошлого года президент Узбекистана подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции.

В рамках этого документа в Узбекистане разрешили носить хиджаб и другие культовые одеяния в общественных местах.