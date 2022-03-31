Горно-Алтайск, , 14:28 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту получения взятки и превышения полномочий заместителем министра природных ресурсов, экологии и туризма. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Вырубка реликтового леса в Республике Алтай ОНФ

Предварительно установлено, что подозреваемый с декабря 2021 по февраля 2022 года незаконно отказывал фирме, заготавливающего лес на арендованном в Турочакском районе участке, принимать поданные лесные декларации. В результате лесозаготовителю был нанесён ущерб на сумму около 7 млн рублей.

Кроме того, по данным ведомства, в апреле–июне 2021 года чиновник получил от одного из индивидуальных предпринимателей взятку в виде пиломатериала за внесение изменений в договор аренды лесного участка.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следственным органом решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметили в ведомстве.

Дело также возбуждено против взяткодателя.