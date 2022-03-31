Кемерово, , 14:27 — REGNUM В правительстве Кемеровской области будет организован комитет по целевому управлению и опережающему развитию. Также появится лаборатория экономического прогнозирования. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надо понимать, как работает мировой рынок и как он будет развиваться в ближайшей и дальней перспективе, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — В советские времена эту роль выполнял Госплан — лаборатория экономического прогнозирования, на базе выводов которой и строилось развитие страны. Свое отделение прогнозирования должно быть в регионе, иначе мы не будем вписываться в российский и мировой глобальные рынки и понесём серьёзные потери».

Отмечается, что структура не подразумевает привлечения новых сотрудников.