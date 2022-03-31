Париж, , 14:27 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, эпидемия продолжает бушевать в стране, где за последние сутки скончались 132 человека, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Во Франции также за сутки выявили 169 024 случая заражения коронавирусом.

В настоящее время во Франции госпитализированы 21 687 пациентов с COVID-19, в том числе 1892 человека поступили в больницы за последние сутки. 1546 пациентов находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Финляндию, Эстонию и Литву.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Франции посетит Финляндию, Эстонию и Литву