Красноярск, , 14:26 — REGNUM В Красноярском крае руководителем агентства по туризму назначена Ольга Василенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в региональном правительстве.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Участница высшего уровня губернаторского управленческого резерва Ольга Василенко назначена на эту должность распоряжением губернатора Красноярского края Александра Усса.

Василенко в 2000 году окончила Иркутский государственный лингвистический институт по специальности «филология», в 2005 году – Российскую международную академию туризма по специальности «менеджер туризма».

С 2008 года занимает руководящие должности в органах исполнительной власти Красноярского края в сфере развития туризма. С января 2019 года являлась заместителем руководителя – начальником отдела развития туризма краевого агентства по туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации столицы Приамурья освободилась должность первого заместителя главы города.

Читайте также: Уволился первый вице-мэр столицы Приамурья