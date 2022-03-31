Сеул, , 14:26 — REGNUM В четвертом квартале 2021 года Банк Южной Кореи продал $6,89 млрд для стабилизации валютного рынка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Доллары ouacws

Известно, что продажа долларов свидетельствует о том, что власти страны были сосредоточены на укреплении воны.

Специалисты отмечают, что в октябре в стране наблюдался рост обменного курса. Он был вызван опасениями по поводу инфляции, сокращением объёма покупки активов ФРС и опасениями по поводу темпов экономического роста Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,88%.

Читайте также: Банки в Южной Корее повысили ставки по кредитам