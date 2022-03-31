Тунис, 31 марта 2022, 14:30 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед заявил о роспуске Палаты народных представителей (парламента) страны. Об этом 31 марта сообщает Babnet.

Президент Туниса Кайс Сайед
Президент Туниса Кайс Сайед

По данным журналистов, решение было принято после того, как депутаты парламента провели виртуальную сессию, в ходе которой было принято решение о признании ряда решений президента незаконными.

В частности, депутаты проголосовали за отмену решения президента о приостановлении работы парламента, принятое 25 июля 2021 года. В ответ на это глава государства постановил, что парламент официально считается распущенным до нового голосования.

Как подчеркнул Кайс Сайед, 25 июля 2022 года в стране пройдёт голосование по внесению изменений в конституцию Туниса.