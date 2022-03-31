Кишинёв, , 14:25 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выступили с инициативой вызвать на заседание министра сельского хозяйства Виорела Герчу. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поле после дождя

«Все видят, что происходит с засухой, ценами на дизельное топливо, импортом, семенами. Фермеры нуждаются в серьёзной поддержке сегодня, а не завтра и не послезавтра», — сказал депутат от БКиС Раду Мудряк.

Он отметил, что сельскохозяйственный год в стране находится под угрозой. Оппозиционные депутаты хотят узнать от главы минсельхоза, какие меры предпринимает его ведомство для поддержки аграриев.

«Молдавия — аграрная страна. Потеря сельскохозяйственных культур может привести к продовольственному кризису», — заявил Мудряк.

Стоит отметить, что молдавские фермеры не приобрели подорожавшие удобрения, ожидая снижения цен, но они, наоборот выросли. В правительстве аграриям предложили направить заявки на компенсацию дополнительных расходов до 1 апреля, но выплатить их обещают только осенью.

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