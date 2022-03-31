Сан-Хосе, , 14:25 — REGNUM Общемировой рост цен на нефть 31 марта привел к резкому повышению стоимости бензина и дизельного топлива в Коста-Рике до исторического максимума. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Стоимость бензина увеличилась на 10% с 1,27 до 1,4 доллара США за литр, а дизельного топлива — на 21% с 1,12 до 1,36 долларов США. Кроме того, стоимость газа увеличилась на 10% и достигла 17,27 долларов за баллон.

Рост стоимости топлива приведет к росту продуктов питания, потребительских товаров и стоимости проезда. Для смягчения последствий повышения цен правительство планирует снизить на 40% единый налог на топливо, а также освободить от уплаты налогов транспортные и сельскохозяйственные предприятия.

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