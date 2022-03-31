Брянск, , 14:40 — REGNUM Десантники Тульского соединения ВДВ, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, прибыли 31 марта в Брянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Вручение наград десантникам Цитата из видео

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Военных встречал губернатор Александр Богомаз, который поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм при исполнении долга.

«Встреча с вами — это для нас большая честь. Наш регион он героический, у нас в крови осталось, как прививка с годов Великой Отечественной войны от наших дедов, прадедов, наш патриотизм в генах. Мы сегодня вами гордимся», — сказал глава региона.

Военнослужащим также передали приветствие от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В ходе торжественного построения десантникам вручили государственные награды.