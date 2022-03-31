Брянск, 31 марта 2022, 14:40 — REGNUM Десантники Тульского соединения ВДВ, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, прибыли 31 марта в Брянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Военных встречал губернатор Александр Богомаз, который поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм при исполнении долга.
Военнослужащим также передали приветствие от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В ходе торжественного построения десантникам вручили государственные награды.