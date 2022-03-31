Мадрид, 31 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix появился первый полноценный трейлер пятого сезона испанского сериала «Элита». Соответствующую информацию предоставил портал «Канобу» 31 марта.

Скриншот YouTube Кадр из пятого сезона сериала «Элита»

Предстоящий сезон раскроет подробности жизни различных обучающихся элитной школы «Лас Энчинас». Показ новых эпизодов проекта будет осуществляться эксклюзивно на Netflix.

Напомним, что премьера пятого сезона «Элиты» запланирована на 8 апреля 2022 года. Как и в предыдущих сезонах, режиссёром выступил Рамон Саласар.