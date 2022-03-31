Москва, , 14:23 — REGNUM В период с 2 по 3 апреля в Москве может выпасть до 45% месячной нормы осадков. Об этом 31 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его оценке, 2 апреля в городе ожидается до 12−14 мм мокрого снега. Если прогноз сбудется, то количество осадков будет близко к рекорду этого дня 1972 года, когда было 15,5 мм.

«Сильные заряды снега будут заваливать Москву и в ночь на воскресенье, продолжатся до утра, выпадет еще до 7 мм, после чего заметно ослабеют. То есть, в городе за 36 часов ожидается до 45% месячной нормы осадков», — сообщил своим подписчикам Тишковец.

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