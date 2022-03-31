Ульяновск, , 14:22 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Регион накроют снегопады и дождь, сообщает управление МЧС.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, ночью и утром 1 апреля местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с чем в Ульяновской области объявляется «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Ранее ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщало, что в Среднем Поволжье ожидается преобладание поля низкого атмосферного давления, пройдут осадки смешанной фазы и до 2 апреля сохранится неустойчивая с осадками погода.

Спасатели призывают жителей в связи с непогодой быть предельно осторожными на улице, особенно при переходе через трассы и при нахождении вблизи них. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными на дорогах.