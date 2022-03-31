Ташкент, , 14:22 — REGNUM На общевойсковом полигоне «Янгиарык» Северо-западного военного округа Узбекистана прошли третьи совместные тактические учения подразделений вооружённых сил страны и Индии. Об этом 31 марта сообщает Газета.уз.

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Журналисты издания отмечают, что данные учения традиционно проводятся с 2019 года. В ходе учений военнослужащие двух стран ликвидировали прорыв через границу в пустынной местности боевиков условной террористической группировки.

По сценарию учений, было выявлено передвижение вооружённых лиц в населённом пункте.

«Сперва военные при помощи круглосуточного наблюдения определили их численность. Затем началась совместная антитеррористическая операция, в ходе которой воинские подразделения уничтожали условного противника. На третьем этапе пара боевых вертолётов минобороны Узбекистана нанесла авиаудар по технике и живой силе противника», — говорится в публикации.