Москва, , 14:22 — REGNUM По федеральной адресной инвестиционной программе работа в 2021 году замедлилась из-за подорожания материалов и других факторов. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Government.ru

«Что касается федеральной адресной инвестиционной программы, то темпы ввода строительных объектов немного снизились, в том числе из-за подорожания материалов, а также корректировок проектной документации», — заявил Мишустин.

«Повлияли и ограничения, связанные с пандемией. Прошу, коллеги, принять необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию все объекты», — указал он.

Речь, в частности, идёт о медицинских учреждениях, спортивных комплексах, автомобильных дорогах и другой инфраструктуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин отметил рост финансовой дисциплины в выполнении целевых программ