Тюмень, 31 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Тюмени организована прокурорская проверка обстоятельств коммунальной аварии на ул. Домостроителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

Admoblkaluga.ru Ремонт теплосетей

По предварительным данным, 29 марта 2022 года из-за повреждения трубопровода по ул. Домостроителей произошла утечка горячей воды с её выходом на проезжую часть. Жильцы восьми многоквартирных домов, а также школа и детский сад остались без теплоснабжения.

Отмечается, что с начала отопительного периода 2021−2022 года в связи с нарушениями нормативов по теплоснабжению руководителю единой теплоснабжающей организации города Тюмени было внесено пять представлений, должностные лица восемь раз привлекались к административной ответственности. В интересах пострадавших от отсутствия теплоснабжения граждан прокуратурой направлено шесть исковых заявлений о возмещении компенсации морального вреда.