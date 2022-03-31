Мехико, , 14:20 — REGNUM Засуха в Мексике не влияет на тарифы на воду для населения. Об этом заявил глава Движения национального возрождения (Morena) штате Мехико Томас Плиего в опровержение заявления Партии национального действия, сообщает Prensa Latina.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик представил квитанции из нескольких столичных районов, включая Куаутемок, Хуарес, Дель Валье и Наполес, чтобы продемонстрировать, что утверждение правых о том, что счёт на воду увеличился на 35%, является ложным.

Он обвинил партию в проведении кампании лжи на миллионы долларов, которая совпадает с другими действиями по препятствованию участию граждан в референдуме 10 апреля.

Плиего отметил, что в ходе кампании правых в столице были распространены тысячи листовок, где повторялась названная ложь, и политические оппоненты уверяли население, что «повышение» стало «политическим наказанием».

Он напомнил, что местный конгресс одобрил отмену субсидии на воду для тех потребителей, которые превышают уровень в 60 000 литров в месяц, чтобы стимулировать экономию воды.