Симферополь, , 14:20 — REGNUM С мая по октябрь в Крыму пройдут образовательные заезды «Тавриды». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 марта в пресс-службе арт-кластера.

Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

Новый образовательный сезон посвящен Году культурного наследия народов России — он объединит более 20 арт-школ по различным направлениям искусства и креативных индустрий. Как отмечают в пресс-службе арт-кластера, образовательные форматы «Тавриды» в 2022 году станут более высокотехнологичными — участники будут слушать цифровые, VR‑ и игровые лекции.

Добавим, что регистрация для участников на первые два заезда «Кириллица» и «Смысл в движении» уже открыта. Она доступна на сайте проекта.

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