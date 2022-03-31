Шерегеш, Кемеровская область, 31 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области один из самых динамично развивающихся туристических кластеров. Об этом на совещании с представителями органов госвласти, турбизнеса, инвесторами и экспертами сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Администрация правительства Кемеровской области Подъемника в Шерегеше

«В регионе очень активно развиваются и деловой, и спортивный туризм. Кузбасс примет форум «Россия — спортивная держава», международные спортивные игры «Дети Азии» и много других очень важных событий. Вы можете показать пример эффективного использования инструментов поддержки, которые разработало правительство», — сказал он.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своем выступлении отметил, что огромный вклад в развитие экономики даёт строительство гостиниц.

«В Кузбассе из-за санкций мы добавили количество новых проектов в области туризма и сдвинули сроки влево, — уточнил Цивилёв. — Все проекты рассматриваются на штабе по развитию экономики. Мы создаем беспрецедентные условия для выдачи всех разрешений, оформлений. Сотрудничаем с Федеральным агентством по туризму и Корпорацией Туризм. РФ, проекты идут при их полной поддержке».

Он также отметил, по итогам зимнего сезона посещаемость кузбасского Шерегеша намного превысит 2 миллиона туристов и «основная задача — сделать Шерегеш одним из лучших круглогодичных курортов мира».