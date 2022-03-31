Москва, , 14:17 — REGNUM Продажу лекарств с помощью объявлений на «Авито» является преступлением. Об этом 31 марта заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

Лекарство stecks05

По его словам, факты реализации медицинских изделий с помощью онлайн-платформ для объявлений предполагают правовую ответственность для участников сделки.

«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через «Авито». Это фактически уголовное преступление как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», — сказал Глаголев.

Он посоветовал избегать покупки препаратов на площадках, чтобы избежать подделок. При этом указал, что в легальной продаже фальсификатов сейчас практически нет.