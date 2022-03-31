Краснодар, 31 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Следственные органы ходатайствуют об аресте 16-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в экстремистском сообществе и приготовлении к убийству, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следствие полагает, что несовершеннолетний житель станицы Калужской Северского района, придерживающийся правоэкстремистских идей, в июле 2021 года вступил в экстремистское сообщество украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он являлся администратором нескольких групп в одном из мессенджеров и размещал в них материалы экстремистского характера, содержащие призывы к совершению преступлений против жизни и здоровья людей, также привлекал новых сторонников группировки. Кроме того, подозреваемый планировал убийство «одного из лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства или другой национальности». Совершить преступление ему не удалось — 29 марта его задержали сотрудники УФСБ РФ по краю.

У подозреваемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и патроны, нож, топор, средства маскировки и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время подозреваемый задержан, следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте фигуранта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта ФСБ сообщила о задержании в 23 регионах России 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданной под контролем киевских спецслужб.