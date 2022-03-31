Москва, , 14:16 — REGNUM Опасения по поводу резкой дестабилизации финансовой системы России не сбылись — удалось избежать и резкого роста цен, и дефолта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Рост цен QuoteInspector

«Ажиотажный спрос, наблюдавшийся после ввода широкого перечня санкций со стороны западных стран и частичного разрыва торгово-экономических отношений с рядом западных стран, начал постепенно сходить на нет. Постепенное снижение спроса связано со следующими причинами: люди, которые стремились приобрести определенные, первоочередные для них виды товаров в условиях сложившейся неопределенности, уже сделали это, — сказал Мастеров. — Таким образом, первоначальный ажиотажный спрос, вызванный стрессовой ситуацией, был удовлетворен. Российские власти приняли меры по стабилизации ситуации на рынках ряда видов продукции. Худшие опасения населения не сбылись, несмотря на существенный рост цен. В целом удалось избежать серьезной дестабилизации финансовой системы».

По словам Мастерова, продавцы популярных товаров начали реагировать на рыночные тенденции и снижать цены в целях удержания спроса на продукцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время в РФ спрос на сахар вернется в рамки нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Осенью 2022 года в РФ снова вырастут цены на сахар – прогноз