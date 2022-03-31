Саранск, , 14:15 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении одного из бывших министров республиканского правительства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В зале суда Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что в 2018 году осужденный хотел обманом украсть средства знакомого предпринимателя, который ранее занимал у него деньги по договорам займа. Для этого была изготовлена фальшивая расписка о лжезайме предпринимателю в размере 1,8 млн рублей и выплатой процентов на 648 тыс. рублей, датированная январем 2016 года. Сроком возврата в фальшивой бумаге было указано 31 декабря 2017 года.

Приложив данную расписку, осужденный подал иск в суд о взыскании 2,3 млн рублей с предпринимателя. Однако суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Уголовное дело было на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД по Республике Мордовия.

По факту фальсификации доказательств осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления. По факту покушения на мошенничество он был признан виновным, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима. Бывший чиновник взят под стражу в зале суда.

Пресс-служба республиканского СУ СКР не приводит должность и не раскрывает данные осужденного. Однако «Интерфакс-Поволжье» уточняет, что в колонию пойдет Виктор Печаткин, который дважды возглавлял минсельхоз Мордовии — с 1997 по 1999 год и с 2003 по 2007 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра экономики республики Владимира Мазова. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемый в составе организованной преступной группы в интересах правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» содействовал продаже имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентра» по заведомо завышенной цене. Таким образом, совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 216,941 млн рублей.