Осло, 31 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба норвежского правительства.

МИД России Сергей Лавров и Йонас Гар Стёре

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Отмечается, что телефонная беседа лидеров двух стран состоялась в первой половине дня. Разговор продолжался около часа. Стёре попросил Путина прекратить военную спецоперацию на Украине, отвести российские войска и дать возможность помочь мирному населению. «Я настойчиво попросил президента прекратить военные действия на Украине, вывести российские силы и обеспечить гуманитарный доступ», — приводятся в сообщении слова Стёре.

Как сообщало ИА REGNUM, президент УкраиныВладимир Зеленскийпопросил у Норвегии различные системы вооружения, в том числе противокорабельные ракеты и зенитно-ракетные комплексы.

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