Париж, , 14:12 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Финляндию, Эстонию и Литву, сообщает BFM TV.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

Министр иностранных дел Франции отправится в Финляндию 31 марта, где запланирована пресс-конференция в 17:30 по парижскому времени. Ожидается, что в пятницу, 1 апреля, глава МИД Франции отправится в Эстонию и Литву.

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