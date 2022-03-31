Париж, 31 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Финляндию, Эстонию и Литву, сообщает BFM TV.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции отправится в Финляндию 31 марта, где запланирована пресс-конференция в 17:30 по парижскому времени. Ожидается, что в пятницу, 1 апреля, глава МИД Франции отправится в Эстонию и Литву.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий генерального директора Air France-KLM Бенджамина Смита продлен до 2027 года.