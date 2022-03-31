Чебоксары, , 14:12 — REGNUM С начала года управлением Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области согласованы маршруты на вывоз животных в 27 регионов страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Свиньи Наталия Николаева © ИА REGNUM

В управлении отмечают, что с начала года в Чувашии и Ульяновской области чаще всего для согласования маршрута в ведомство обращались владельцы свиней и КРС. Вывезено порядка 162 тыс. свиней, 904 крупного рогатого скота, около 53 тыс. голов птицы, 50 овец, 17 лошадей и 75 цирковых животных.

Всего с начала года ведомством проконтролирован вывоз животных по 187 согласованным маршрутам. Животных перевозили в 27 регионов, в том числе практически во все регионы Поволжья. Помимо этого, их перевозили в Коми, Краснодарский край, Калмыкию, Тамбовщину, Подмосковье, Ставрополье, а также Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Рязанскую области.

В управлении уточняют, что при согласовании маршрута следования учитывается статус регионов в части заразных болезней животных и птицы, соблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке и благополучие места содержания, в том числе по особо опасным болезням.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии впервые выдана лицензия на содержание животных в зоопарках. Документ получила новочебоксарская «Ельниковская роща».

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