* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Афганский религиовед умеренного толка рассказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от него покаянное письмо в обмен на паспорт. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Мехран Мовахед добавил, что сотрудники паспортного стола талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшире обвинили его в крамольных мыслях и что он должен публично выразить своё раскаяние.

Он рассказал, что вскоре после падения правительства Ашрафа Гани и прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане, он пытался получить паспорт, и за это время прошёл все административные процедуры, но так и не смог получить его.

Мовахед, который выступает за умеренное толкование ислама и пропагандирует это в социальных сетях, написал в письме Afghanistan International, что он имеет многолетний опыт преподавания и теологии и считает обвинения в свой адрес «несправедливыми».

»Религия не должна становиться игрушкой в руках людей, чтобы они использовали её как оружие для нанесения вреда другим по личным или политическим мотивам», — сказал он.