Москва, , 14:09 — REGNUM Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве Евгений Нифантьев («Единая Россия») открыл на юге Москвы, по адресу ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 2 пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

За первый день его работы удалось собрать несколько десятков килограммов продуктов длительного хранения, товаров медицинского назначения и предметов гигиены. К сбору гумпомощи подключились активные жители ЮАО, волонтеры «Единой России» и муниципальные депутаты.

«Наш народ не остается безучастным. Каждый стремится помочь, поддержать жителей Донбасса. Кто-то приносит сахар и крупы, кто-то конфеты, чтобы порадовать детишек, кто-то перевязочные материалы для больниц. Каждый старается сделать посильный вклад, понимая тяжелое положение тех, кто принял решение не покидать свой дом», — отметил Евгений Нифантьев.

Он рассказал, что недавно был на Донбассе и пообщался с жителями нескольких населенных пунктов, где уже выстраивается нормальная жизнь.

«Люди подходят, плачут, обнимают, просят не уходить. И когда говоришь им, что мы пришли навсегда и не бросим ни ДНР, ни ЛНР, а будем жить одной большой дружной семьей, они отвечают, что готовы терпеть трудности неудобства ради того чтобы на землю Донбасса наконец пришел мир. Ради того, чтобы больше не бояться говорить на родном русском языке», — рассказал депутат.

Вместе с гуманитарным грузом Евгений Нифантьев передаст жителям Донбасса открытки и детские рисунки с добрыми пожеланиями и словами поддержки от жителей ЮАО.