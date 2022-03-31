Депутат ГД Евгений Нифантьев открыл в Москве пункт сбора гумпомощи
Москва, 31 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве Евгений Нифантьев («Единая Россия») открыл на юге Москвы, по адресу ул. Генерала Белова, д. 43, корп. 2 пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
За первый день его работы удалось собрать несколько десятков килограммов продуктов длительного хранения, товаров медицинского назначения и предметов гигиены. К сбору гумпомощи подключились активные жители ЮАО, волонтеры «Единой России» и муниципальные депутаты.
Он рассказал, что недавно был на Донбассе и пообщался с жителями нескольких населенных пунктов, где уже выстраивается нормальная жизнь.
Вместе с гуманитарным грузом Евгений Нифантьев передаст жителям Донбасса открытки и детские рисунки с добрыми пожеланиями и словами поддержки от жителей ЮАО.