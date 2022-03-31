Москва, 31 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Уровень достижения ключевых индикаторов в России за 2021 год повысился. Об этом 31 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мы сегодня подведём (итоги по) выполнению программ за прошлый год: федеральных, целевых и адресно-инвестиционных В целом на их реализацию были выделены значительные средства — свыше 1 трлн 100 млрд рублей. Все они предназначены для государственной поддержки значимых проектов и строек», — заявил Мишустин.

«Работа шла по 11 различным целевым программам. Уровень достижения ключевых индикаторов и показателей эффективности повысился. Укрепилась финансовая дисциплина, почти на 40% увеличилось софинансирование из региональных и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников», — указал он.