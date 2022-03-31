Москва, , 14:08 — REGNUM В настоящее время имеется возможность проникновения на территорию России преступников и экстремистов с Украины. Об этом 31 марта сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

МВД РФ Tacinskaya.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время Зубов отметил, что на границе со стороны спецслужб осуществляется контроль, способный предотвратить перемещение на российскую территорию подобного рода элементов.

«Существует фильтрация при пересечении границы в период, когда люди обращаются за помощью. Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины. Мы их ждем, мы приняли уже сотни тысяч беженцев», — добавил статс-секретарь — замглавы МВД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна предшествовать финализация работы по соглашению между двумя странами.