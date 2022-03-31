Самара, 31 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Экс-исполняющего обязанности директора техникума промышленных технологий в Самаре заподозрили в мошенничестве при реализации национального проекта «Демография». Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

По версии следствия, с сентября 2019 года по август 2020 года фигурант уголовного дела внес заведомо недостоверную информацию об оказании образовательных услуг в акты сдачи-приемки оказанных услуг по договору, который был заключен с Самарским техникум промышленных технологий, в целях реализации мероприятий по организации профобразования лиц старше 50-лет в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Следователи считают, что фактическое обучение граждан не проводилось. На основании данных документов техникум необоснованно получил свыше двух миллионов рублей.

По данному факту в отношении экс-исполняющего обязанности директора Самарского техникума промышленных технологий было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в производстве у следователей по городу Кинель находится уголовное дело в отношении директора частного образовательного учреждения, который подозревается в совершении мошенничества при заключении контрактов в рамках реализации данного нацпроекта.