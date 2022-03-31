Москва, 31 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список, и не будут запрещать их поставки из России. Тем самым Штаты хотят избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. Участники рынка ожидают, что так же поступят и в ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Gncr.com Азотные удобрения

«Россия является крупным экспортером удобрений, и санкции нарушили поставки и продажи удобрений из России. Отсутствие удобрений из России означает, что через несколько месяцев цены на продукты будут расти по всему миру.

В настоящее время мир беспокоит продовольственный кризис в глобальном масштабе. Все это наносит двойной удар по мировым запасам продовольствия.

Это как ситуация с эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Санкции больно бьют в обе стороны, поэтому Западу и ЕС эти санкции тоже не нужны по большей части, так как они им тоже наносят экономический урон, но меньше чем России.

Согласно данным Американской федерации фермерских бюро и министерства сельского хозяйства США (USDA), в США цены на удобрения в 2022 году вырастут минимум на 15%, а в 2021 году они выросли на 17%.

Удобрения играют ключевую роль в поддержании высоких урожаев. Их дефицит может вызвать продовольственный кризис.

Например, сейчас некоторые производители сельской продукции в США рассматривают возможность перехода на культуры, требующие меньшего количества удобрений.

Уже сейчас по всему миру возникают проблемы с приобретением минеральных удобрений. Нехватка удобрений представляет угрозу для мировых запасов продовольствия.

К сведению: Россия экспортирует почти 50% аммиачной селитры, используемой в качестве удобрения, причем большая часть этого удобрения попадает в Европу. Россия является крупным производителем калийных, фосфорных и азотсодержащих удобрений.

Она производит их более 50 млн тонн в год, что составляет 13% от общемирового объема. Более того, на Россию приходится около 22% мирового экспорта аммиака, 14% мирового экспорта карбамида и около 14% моноаммонийфосфата — всех основных видов удобрений.

Уже сейчас цена на удобрения находится на рекордно высоком уровне с момента запуска индекса в 2002 году. Сейчас она составляет около $1200 за тонну по сравнению с примерно $600 год назад.

Данные показывают, что по сравнению с 2020 годом цены на удобрения выросли в четыре раза. Рекордно высокие цены на удобрения и торговые споры приводят к перебоям с поставками, а более высокие производственные затраты для производителей удобрений привели к значительному росту цен на продукты питания.

Если не решить проблему удобрений сейчас, то в следующем 2023 году возникнет глобальная проблема с продовольствием. США и ЕС это прекрасно понимают и не хотят доводить экономику до такого уровня. Проблем и так хватает, и не надо их усугублять сейчас, когда на мировом рынке удобрений царит хаос и паника.

Опасения по поводу растущей инфляции и санкций против России заставляют производителей сельскохозяйственной продукции беспокоиться о будущем.

Хотя Запад и ввел санкции, чтобы в значительной степени отрезать Россию от мировой финансовой системы и нанести ущерб ее рынкам, обратные последствия широко распространяются на весь земной шар.

Учитывая, что не только США нужны удобрения, следующим пойти на уступки может и Евросоюз. Вообще всё это наглядно показывает, что в современном мире сложно изолировать какую-либо страну от всего мира.

Поэтому полная отмена санкций в части удобрений — это вопрос лишь времени, уж слишком сильно мировая экономика нуждается в них.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США вывели российские удобрения из-под санкций, чтобы избежать дефицита химической продукции. Удобрения включили в список товаров первой необходимости.

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