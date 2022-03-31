Киев, , 14:06 — REGNUM Проамериканский арабский телеканал Al Jazeera случайно снял перемещение украинских националистов в медицинском транспорте.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В Министерстве информации Донецкой Народной Республики обратили внимание на кадры эфира телеканала, снятых неподалёку от медицинского учреждения, на которых из подъехавшего автомобиля «Скорой помощи» выходит группа экипированных украинских боевиков.

Кадры попали в эфир случайно после того, как оператор отвёл камеру от ведущего, чтобы показать общий план.

В министерстве отметили, что видео является доказательством того, что украинские силовики используют медицинские машины для перемещения.