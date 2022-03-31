Тула, , 14:05 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тульской области в ночь на 31 марта. Обстоятельства гибели устанавливаются, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Пожар

Пожар произошёл в жилом доме в деревне Рахлеева Арсеньевского района Тульской области ночью 31 марта. При тушении были обнаружены тела двоих мужчин. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

Следователи установили личности погибших э то хозяин н дома 1963 года рождения и его знакомый 1983 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.