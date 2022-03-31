Каракас, 31 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил послов Никарагуа Яоску Кальдерон и ЮАР Жозефа Нкоси орденами Франсиско Миранды I степени за их выдающуюся работу. Об этом пишет Prensa Latina.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Мы прощаемся с двумя послами, которые сделали возможным развитие отношений с Венесуэлой. Мы верим в мир справедливости и равенства, и обе страны верят в многополярный мир», — сказал Мадуро на церемонии прощания с дипломатами, завершающими свою миссию.

Он подчеркнул, что их присутствие в стране было позитивным, и напомнил, что обе страны пережили сложный период агрессии и борьбы с правыми и с США: «Мы установили глубокие и истинные братские отношения с обеими странами, поэтому мы будем продолжать работать, чтобы показать миру демократические достижения».

Кальдерон, в свою очередь, заверила, что ее страна будет поддерживать борьбу и братские отношения между двумя народами и укреплять связи, которые их объединяют.

Нкоси отметил, что расширенное сотрудничество будет продолжено: «Мы работали над реализацией проектов на благо наших народов, Венесуэла помогала южноафриканским инвесторам, и мы верим в их потенциал, мы стремимся к расширению контактов между двумя странами».