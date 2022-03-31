Фроловский район, Волгоградская область, , 14:11 — REGNUM К административной ответственности за мелкое хулиганство в здании Фроловского городского суда привлекли 47-летнюю жительницу Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Суд Joe Gratz

Женщина пришла на заседание с ножом и тремя скальпелями. Судебные приставы разъяснили посетительнице, что пройти в суд с таким «арсеналом» невозможно, на что женщина ответила нецензурной бранью. Она полагала, что не имела при себе запрещённых предметов.

В отношении женщины составили административные материалы, суд назначил ей семь суток ареста.