Москва, , 14:02 — REGNUM С 1 апреля в стране стартует весенний военный призыв. В Вооружённые силы России призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тысяч 500 человек.

Призыв Mil.ru

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года на срочную службу были призваны 134 тысяч. 650 человек, весной 2020 года — 135 тысяч.

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«Направление «срочников» для участия в специальной военной операции на Донбасс совершенно исключено», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА РЕ сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

«Всем, кто интересуется этим вопросом, надо было внимательно слушать заявление министра обороны России Сергея Шойгу, в котором он четко определил, что, во-первых, все военнослужащие, призванные с 1 апреля будут проходить воинскую службу в учебных частях на территории российской федерации и нигде больше. Во-вторых, все военнослужащие, призванные год назад, по истечению срока срочной службы установленным порядком будут уволены и направлены в военные комиссариаты, которые их призывали. Те, кто были призваны в осенний призыв, полгода назад, будут продолжать служить в своих учебных частях и ни в коем случае не будут задействованы в специальной военной операции», — подчеркнул Сергей Макаров.

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